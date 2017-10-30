МВД проверит сотрудников санированных банков на причастность к хищению активов

Министерство внутренних дел (МВД) РФ направило в Банк России письмо с просьбой предоставить сведения о возможной противоправной деятельности руководителей и сотрудников проходящих процедуру санации Бинбанка, «Открытия» и лишенного лицензии банка «Югра». Об том пишет «Интерфакс» со ссылкой на подтвержденный двумя источниками документ.

В начале октября заместитель главы ведомства Михаил Ваничкин в соответствии с запросом депутатов Госдумы попросил предоставить сведения о причинах, повлекших потерю активов этих банков. Речь также шла об установлении ответственных за случившееся лиц, в том числе, должностных лиц ЦБ.

МВД планирует привлечь к ответственности людей, которые допустили сложившуюся ситуацию. Они могут быть обвинены в том, что не осуществляли своевременный контроль и не проводили надзорные проверки, пренебрегая должностными обязанностями