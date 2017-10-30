РКН разрешил получать посылки без указания паспортных данных

Роскомнадзор наложил запрет на сбор «Почтой России» паспортных данных при получении посылок из зарубежных интернет-магазинов. Однако компания намерена повторно обжаловать это решение, пишут «Известия».

В настоящее время сотрудники «Почты России» продолжают запрашивать персональные данные клиентов.

Роскомнадзор ранее получил жалобы на «Почту России» из-за отказа выдавать посылки без указания паспортных данных на извещении. Однако в компании в свою защиту заявляют, что извещения с персональными данными якобы помогают найти владельца при ошибочной выдаче и используются в работе с правоохранительными органами.

«Фиксация и подтверждение факта предъявления документа предусмотрены нормативными актами ФГУП "Почта России" в виде указания на извещении реквизитов получателя (номер, серия, кем и когда выдан паспорт)» - заявила пресс-служба.

Там также отметили, что Минкомсвязи дорабатывает поправки в законопроект «О почтовой связи», которые предусматривают хранение паспортных данных в специальной базе данных.

В настоящее время паспортные данные можно не указывать при получении простых отправлений «до востребования», то есть при отправке писем, открыток, бандеролей и «мелких пакетов» до двух килограммов.