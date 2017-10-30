Первый канал рассказал о задачах нового проекта Летучей

Телеведущая Елена Летучая, прославившаяся благодаря программе «Ревизорро» на «Пятнице», теперь будет работать на Первом канале, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на сообщение пресс-службы самого телеканала.

В нем говорится, что решающим аргументом в вопросе о приглашении телеведущей для работы стал подготовленный ею «экспромтом» репортаж из воронежской больницы, где Летучая «обнаружила антисанитарные условия и грубые нарушения». По итогам ее работы за устранение недостатков взялись волонтеры, а местная прокуратура начала проверку.

«Первый канал, оценив значимость и резонанс случившегося, сделал Елене Летучей предложение стать ведущей новой программы. Теперь Елена будет принимать обращения не только о нарушениях в ресторанах и отелях», – пояснили в пресс-службе.

Предполагается, что проект под рабочим названием «Летучий отряд» будет посвящен борьбе за свои права, которой ведущая научит зрителей. «Я хочу рассказать телезрителям о том, что безвыходных ситуаций нет и каждую проблему можно и нужно решать», – заявила сама Летучая.

Ранее о ее переходе на Первый канал уже сообщали некоторые СМИ, но официального подтверждения этому не поступало – к тому же не было известно, какой конкретно проект ей поручат.