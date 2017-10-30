30 октября 2017, 15:16
Суд вернул журналисту Плющеву иск к ФСБ из-за отсутствия нарушений
Мещанский суд Москвы вернул журналисту Александру Плющеву иск, поданный им 25 октября, пишет «Интерфакс».
Он добивался признания незаконными действий ФСБ, требовавших от Telegram передачи ключей декодирования сообщений в сервисе.
В определении суда говорится, что решение о возврате иска было принято по той причине, что «из содержания иска не следует, что обжалуемые действия нарушают либо иным образом затрагивают права, свободы и законные интересы административного истца».
Журналист Плющев заявил, что планирует обжаловать данное решение.
Ранее сообщалось, что Александр Плющев и Олег Кашин подали иск к ФСБ. Журналисты мотивировали свое решение тем, что обсуждают в мессенджере со своими источниками темы статей, которые планируют написать.
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