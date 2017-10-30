«Победа» решила отстоять международные рейсы в суде

Российский лоукостер «Победа» обратился в суд с исковыми заявлениями в адрес министерства транспорта и Росавиации, требуя аннулировать установленный ими запрет на совершение ряда международных рейсов, передает РБК.

Иски авиакомпании зарегистрированы 24 октября, информация о регистрации содержится в картотеке московского арбитража. Из сопроводительной информации к заявлениям, тексты которых практически идентичны, следует, что «Победе» было отказано в праве доступа к конкретным международным направлениям без объективных оснований.

Речь идет о маршрутах Махачкала — Стамбул — Махачкала и Краснодар — Тбилиси — Краснодар, которые лоукостер собирался обслуживать с периодичностью до четырех раз в неделю, а также о вылетах из Москвы в три итальянских города — Милан, Рим и Бари.

В заявлении «Победы» уточняется, что она выполнила все требования к выдаче лицензии и условия регламента. Кроме того, говорится в иске, других претендентов на совершение авиарейсов по указанным направлениям не было. «Ни один перевозчик раньше не работал на этих линиях», — уточнили в авиакомпании.

На этих основаниях истец считает, что отказ со стороны Росавиации был лишен объективных оснований. Кроме того, «Победа» пожаловалась на ее необъективность в Генпрокуратуру, но не получила ответа (об этом также упомянуто в исковом заявлении).

Представитель авикомпании пояснил, что обращение в суд стало вынужденным шагом. Предварительное заседание по первому иску – против Росавиации – назначено на 29 ноября, второй иск пока не принят к производству.

Судя по данным онлайн-табло аэропорта Махачкалы, оттуда в Стамбул в настоящее время летает турецкая чартерная авиакомпания Atlasglobal. Прямые авиарейсы из Краснодара в Тбилиси отсутствуют, самый быстрый способ добраться по этому маршруту – через Москву.