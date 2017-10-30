Госдума рассмотрит законопроект о посмертном донорстве

Закон о праве россиян на фиксирование своего согласия на посмертное донорство или несогласие с изъятием органов внесен в Госдуму 30 октября. Об этом сообщает РИА Новости.

«В 2014 году был поднят на законодательном уровне вопрос о фиксации волеизъявления человека на посмертное изъятие органов. Инициатива долго находилась на рассмотрении. За это время мы изучили значительное число комментариев и предложений, прозвучавших со стороны медиков, общественных организаций, юристов, представителей правительства и парламента», — сказано в сопроводительном письме проекта.

Документами, в которые могут быть внесены соответствующие сведения, могут стать паспорт или водительское удостоверение. Соответствующая информация о донорах будет аккумулироваться в специальной электронной базе.

В законопроекте также говорится, что человек в течение жизни сможет изменить свое решение неограниченное количество раз.