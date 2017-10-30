Найдена астролябия с кораблей Васко да Гама

Археологи сумели идентифицировать один из предметов, найденных на затонувшем корабле «Эсмеральда», который участвовал во второй экспедиции Васко да Гамы к берегам Индии. Этим предметом оказалась астролябия – прибор, который мореплаватели использовали для определения географической широты по высоте солнца или звезд над горизонтом.

После того, как в 1503 году основная часть эскадры Васко да Гама отправилась назад в Португалию, «Эсмеральда» и «Сан-Педро» направились к Аравийскому полуострову, чтобы препятствовать арабской торговле пряностями, которая составляла конкуренцию португальцам. Сначала они успешно перехватывали арабские корабли, но 30 апреля погибли во время сильного шторма. Поиски кораблей велись подводными археологами с 1990-х годов, а первые их признаки – пушечные ядра – были обнаружены в 1998. В 2013 – 2015 годах удалось провести масштабные археологические исследования на океанском дне и поднять почти две тысячи предметов. По надписи на корабельном колоколе определили, что найденные обломки принадлежат «Эсмеральде».

Назначение поднятого со дна медного диска поначалу определить не могли. Сразу разглядеть на нем смогли лишь португальский герб и личную эмблему короля Мануэла I. Но позже профессор Марк Уильямс (Mark Williams) из Уорикского университета провел высокоточное лазерное сканирование находки обнаружил на диске не видимые невооруженным глазом отметки, сделанные ровно в пяти градусах одна от другой. Тогда и стало понятно назначение диска. Хотя точная дата изготовления данной астролябии неизвестна, но можно с уверенностью сказать, что находка с «Эсмеральды» стала самой старой обнаруженной археологами астролябией эпохи Великих географических открытий. Ее сделали не ранее 1495 года, когда Мануэл стал португальским королем, и не позднее 1502 года, когда корабли покинули Португалию.