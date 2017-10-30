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30 октября 2017, 14:53
генетика история

Древняя ДНК подтвердила африканское происхождение гуанчей

Реконструкция поселения гуанчей на Тенерифе
Реконструкция поселения гуанчей на Тенерифе
Wikimedia Commons

Генетики подтвердили, что коренные жители Канарских островов, известные под названием гуанчи, наиболее близко родственны берберским народам Северной Африки.

Изначально название гуанчи относилось к жителям только одного острова архипелага – Тенерифе, обитатели других островов носили названия махореры, бимбаче, ауриты и другие. В XV веке Канарские острова были завоеваны испанцами. После этого множество гуанчей были обращены в рабство, а оставшиеся вскоре смешались с поселившимися на островах европейцами. В XVI веке были утрачены языки гуанчей, от которых сохранилось лишь некоторое количество слов, записанных миссионерами. Хотя некоторые обитатели Канарских островов и сейчас называют себя гуанчами или махорерами, они представляют собой сильно испанизированные этнические группы.

Ученых давно интересовало происхождение гуанчей. Версия о связи их с берберами всегда была основной. В пользу их родства говорил и анализ сохранившегося языкового материала, особенно числительных. Однако высказывались гипотезы о связи их с другими народами: от древних жителей Крита до представителей доколумбовых цивилизаций Центральной Америки.

Новое исследование было проведено Лайнусом Гирдленд-Флинком (Linus Girdland-Flink) из Ливерпульского университета имени Джона Мурса и его коллегами. Они секвенировали полный ядерный геном, а также геном митохондрий у пяти древних жителей Канарских островов. Материал был получен из захоронений VII-XI веков на островах Тенерифе и Гран-Канария. В результате были обнаружены митохондриальные гаплогруппы J1c3, H2a, U6b, L3b1a и T2c1d2, которые характерны для Западной Евразии и Северной Африки. Два человека из Тенерифе и один из Гран-Канарии были обладателями митохондриального гаплотипа U6b1a, который считается эндемичным для Канарских островов. У троих мужчин в Y-хромосомах имеются однонуклеотидные полиморфизмы, характерные для современных жителей Северной Африки и особенно для представителей берберских народов. Один из авторов исследования Риккардо Родригес Варела (Ricardo Rodríguez Varela) из Стокгольмского университета говорит, что генетический материал аутосом указывает, что наиболее близки древним жителям Канарских островов именно берберы.

Интересно, что у одного из древних гуанчей обнаружился высокий уровень генетических вариантов, характерных для древних охотников и собирателей Европы, что позволяет предположить небольшую миграцию европейцев на Канарские острова до XV века. «Этот тип генетической родословной был принесен в Европу из Анатолии с мигрирующими земледельцами во время неолитической экспансии около 7 000 лет назад. Другие североафриканские народы имеют разное содержание этих генов, но еще пока не понятно до конца, как и когда она распространилась по Северной Африке», – говорит профессор Андерс Гётерстрём (Anders Götherström) из Стокгольмского университета.

Также авторы работы оценили, какова доля генетического наследия древних гуанчей у современных жителей Канарских островов. «Наш анализ показывает, что современные жители Гран-Канарии унаследовали около 16-31% своего генома от гуанчей», – сообщил Торстен Гюнтер из Уппсальского университета.

Исследование опубликовано в журнале Current Biology.

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