В Индии найден скелет ихтиозавра возрастом более 150 миллионов лет

В электронном научном журнале PLOS ONE опубликовано описание скелета ихтиозавра, который был найден в 2016 году к югу от деревни Лодай, в индийском штате Гуджарат. Он стал первым полным скелетом ихтиозавра, найденным в Индии, и первым иcкопаемым юрского периода на территории страны.

Ученым известны сотни экземпляров ископаемых представителей отряда ихтиозавров (Ichthyosauria), но большинство из них найдены на территории Европы или Северной Америки. Теперь же Гунтупалли Прасад (Guntupalli Prasad) из Университета Дели и его коллеги представили научному сообществу индийский экземпляр ихтиозавра длиной около 18 метров. Он относится к ранее неописанному роду семейства Ophthalmosauridae. Представители этого семейства были распространены от среднего юрского периода до ранне-позднего мелового периода. Их ископаемые останки попадались палеонтологам в Азии, Австралии, Европе, Северной и Южной Америке. Название семейство получило по базовому роду офтальмозавров (Ophthalmosaurus), открытому британским палеонтологом Гарри Сили еще в 1874 году и имевшему очень крупные – до 10 сантиметров в диаметре – глаза.

Prasad et al, doi: 10.1371/journal.pone.0185851

Возраст индийского экземпляра составляет от 152 и 157 миллионов лет. Ихтиозавр находился в чрезвычайно твердой осадочной породе, и его извлечение стало для палеонтологов изнурительным трудом. По словам Гунтупалли Прасада, всего потребовалось 1500 человеко-часов работы при температуре воздуха более 35 градусов. Наградой для ученых стал почти полный скелет древней морской рептилии. Позвоночник ихтиозавра найден в ненарушенном виде, также прижизненную форму сохранил левый передний плавник. Прасад признает, говорит, что находка оказалась неожиданностью: «Раньше я не проводил поисков окаменелостей позвоночных в этом регионе, поскольку считалось, что здесь они крайне редки».

Палеонтологи заметили следы изношенности зубов ихтиозавра, которые указывают, что питался он твердой пищей: панцирными рыбами и аммонитами. Окаменевшие аммониты и белемниты также были найдены рядом с ним.