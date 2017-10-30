Рабочие термиты для линьки возвращаются в родное гнездо

Группа энтомологов из Университета Флориды установила, что рабочие особи тайваньских подземных термитов (Coptotermes formosanus), когда наступает пора линьки, возвращаются в центральное гнездо своей колонии. Это наблюдение важно для организации борьбы с этими насекомыми, которые относятся к одним из самых опасных вредителей древесины.

Данный вид термитов из своей исторической родины (Тайвань, Япония, юг Китая) в течение XX века распространился по Северной и Южной Америке, Южной Африке, попал также на Гавайские острова. Он питается как древесиной живых деревьев, так и постройками. Из-за разрушения тайваньскими термитами домов, плотин, кораблей, мостов и других сооружений только в США ущерб составляет около миллиарда долларов в год.

В ходе эксперимента во Флоридском университете была создана искусственная колония термитов. Она состояла из заполненной увлажненным песком центральной части размером 60 на 60 на 0,9 сантиметра, которая была соединена пластиковыми трубками с “дочерними” гнездами меньшего размера, расположенными через каждые три метра. Это воспроизводит естественную структуру колонии тайваньских подземных термитов, в которой центральное гнездо соединено подземными ходами с кормовыми базами. После того, как семья термитов прожила в искусственной колонии неделю, ученые начали наблюдения за линяющими рабочими особями. Как оказалось, все они во время линьки находились исключительно в центральном гнезде и оставались там не менее 36 часов после линьки. В среднем в день линяли 1,7 % рабочих термитов колонии.

Термиты перед линькой. Фото: Kakkar et al., Journal of Economic Entomology

Исследователи предполагают две причины возвращения готовящихся линять термитов в центральное гнездо. Во-первых, оно служит безопасным местом для лишенного твердого хитина насекомого. Во-вторых, замечено, что сброшенные при линьке хитиновые панцири используются для кормления яйцекладущей матки. Возможно, они служат ей источником соединений азота.

Данный факт важен, так как основным средством борьбы с Coptotermes formosanus служат ингибиторы синтеза хитина, которые действуют на насекомых во время линьки. Благодаря этому термиты гибнут не сразу около приманки, а спустя некоторое время, когда наступит пора линьки и они окажутся в центральном гнезде. Если бы вещество действовало на термитов мгновенно, то большое число погибших насекомых в непосредственной близости от приманки быстро заставило бы прочих термитов ее избегать.

Исследование опубликовал Journal of Economic Entomology.