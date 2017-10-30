Путин перечислил приоритетные направления российской медицины

Президент России Владимир Путин на конгрессе «Российское здравоохранение сегодня: проблемы и пути решения» сообщил, что особое внимание государство уделяет сохранению здоровья людей и улучшению демографической ситуации. Приветственное слово участникам форума опубликовано на сайте Кремля.

«Вопросам сохранения здоровья людей, улучшения демографической ситуации сегодня уделяется приоритетное внимание государства. И очень важно, что эти темы занимают центральное место в повестке вашего конгресса, который объединил на своих площадках большое количество участников – представителей профильных министерств и ведомств, ведущих учёных, экспертов, врачей из многих регионов страны. В ходе форума вам предстоит обсудить широкий круг актуальных профессиональных проблем, обменяться накопленным опытом и передовыми практиками», — заявил президент.

Владимир Путин также отметил серьезность и востребованность деятельности «Национальной медицинской палаты» в решении насущных задач и консолидации медицинского сообщества.