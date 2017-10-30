Путин прокомментировал нападение на Татьяну Фельгенгауэр

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил, что нападение на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр не имело никакого подтекста. Об этом пишет РИА Новости.

«Вы упомянули "Эхо Москвы", но это-то здесь причем? Больной человек пришел, причем здесь свобода слова? Приехал из Израиля, напал на эту журналистку. "Эхо Москвы" работает за государственные деньги, такого вообще ни в одной стране мира нет. Вы можете представить себе, что в Европе была (подобная) радиостанция? Или в Штатах? Невозможно», — сказал Путин.

23 октября стало известно, что Борис Гриц пробрался в редакцию «Эха Москвы» и полоснул ведущую Татьяну Фельгенгауэр по горлу ножом. Позже она была доставлена в больницу и прооперирована. Герц был арестован до 23 декабря, в суде он частично признал свою вину.