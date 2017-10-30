Версия защиты Белых о получении денег от бизнесмена показалась Путину странной

Российский лидер Владимир Путин на сегодняшнем заседании президентского Совета по правам человека (СПЧ) прокомментировал дело бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, которого обвиняют в получении взятки, передает ТАСС.

Он напомнил участникам собрания, что окончательный вердикт в данном случае – за судом, но версию защиты бывшего главы региона охарактеризовал как странную.

«Губернатор субъекта Российской Федерации берет деньги у предпринимателя – и не в Кирове, а в Москве, и не в рабочем кабинете, а в ресторане, и не в рублях, а в долларах», – объяснил свою позицию Путин, еще раз подчеркнув, что такая трактовка случившегося выглядит «как-то очень странно».

После этого глава государства снова призвал «не предвосхищать» решение суда по делу Белых.

Напомним, в середине октября рассмотрение этого дела было приостановлено из-за госпитализации экс-губернатора, который ранее не раз жаловался на плохое самочувствие и в целом тяжелое состояние здоровья. Его адвокат Андрей Грохотов сообщил, что в середине сентября Белых перенес гипертонический криз.