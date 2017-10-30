Путин объяснил необходимость конкуренции на выборах

Встречаясь сегодня с членами президентского Совета по правам человека (СПЧ), российский лидер Владимир Путин заявил о необходимости конкуренции на выборах нового главы государства, передает РИА Новости.

По его словам, задача конкуренции, которую необходимо обеспечить, – это «не просто повысить интерес, а сформировать более эффективную власть, которая бы отвечала чаяниям людей, вот что самое главное».

Снижение явки, зафиксированное на выборах различного уровня за последнее время, президент назвал закономерным явлением, характерным не только для России. Путин назвал эту тенденцию «серьезным делом» и отметил, что она проявляется везде, «где нет какого-то всплеска, связанного с какой-то внутриполитической ситуацией».

Тем не менее, подчеркнул президент, наличие такой тенденции не означает, что властям и кандидатам следует «спокойно на это смотреть»: они должны «работать с избирателями, показывать, насколько важны выборы любого уровня».

Напомним, предыдущие выборы в РФ проходили в рамках Единого дня голосования, который состоялся 10 сентября, – это тогда была зафиксирована тенденция к снижению активности избирателей, хотя о рекордно низкой явке говорить пока рано.

Выборы президента запланированы на март 2018 года, а избирательная кампания, предваряющая их, должна стартовать в декабре.

К участию в выборах допускаются граждане России не моложе 35 лет, прожившие в стране последние 10 лет и не имеющие второго гражданства, а также непогашенной судимости (или «свежее» 10 лет).

О своем намерении баллотироваться в президенты заявили телеведущая Ксения Собчак, российская журналистка Екатерина Гордон, политолог Андрей Богданов и стоявший у истоков молодежного движения «Наши» Борис Якеменко.

Кроме того, в выборах по традиции примут участие лидер ЛДПР Владимир Жириновский и сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский. КПРФ и «Справедливая Россия» будут решать вопрос о выдвижении кандидатов на партийных съездах, которые состоятся в ноябре.