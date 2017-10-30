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30 октября 2017, 08:25
Одесса Украина

Военная прокуратура открыла дело из-за попытки захвата воинской части в Одессе

Одесса. Вид из окна.
Одесса. Вид из окна.
Юлия Каденко

Военная прокуратура Южного региона Украины начала досудебное расследование по информации о захвате неизвестными военного объекта и вывоза с его территории имущества. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Военной прокуратурой Одесского гарнизона в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения об уголовном правонарушении с предварительной правовой квалификацией по части 2 статьи 418 Уголовного кодекса Украины "Нарушение уставных правил караульной службы, совершенное в условиях особого периода" и безотлагательно начато проведение досудебного расследования», — сказано в заявлении.

Уже подтвердился факт переноса «металлического забора на территории военного городка».

29 октября стало известно о попытке захвата неизвестными лицами воинской части в Одессе и вывозе оттуда войскового имущества. Ранее советник главы Национальной полиции по Одесской области Руслан Форостяк опроверг эти сведения, и объяснил ситуацию «давним конфликтом» с местными властями.

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