Лидеров Каталонии обвинили в мятеже

Генеральный прокурор Испании обратился в суд по делу, открытому против отстраненного от власти президента Каталонии Карлеса Пучдемона и других каталонских лидеров. Об этом сообщает El Pais.

Каталонских лидеров обвиняют в мятеже и растрате государственных средств.

По делу проходят 20 человек. По словам прокурора, они действовали «с полным пренебрежением к Конституции».

Как отмечается в материалах дела, поводом для преследования стало голосование в парламенте Каталонии о независимости региона.

Теперь прокурор требует от каталонских лидеров немедленно явиться в следственные органы, либо они окажутся под арестом.