30 октября 2017, 15:34
Лидеров Каталонии обвинили в мятеже
Генеральный прокурор Испании обратился в суд по делу, открытому против отстраненного от власти президента Каталонии Карлеса Пучдемона и других каталонских лидеров. Об этом сообщает El Pais.
Каталонских лидеров обвиняют в мятеже и растрате государственных средств.
По делу проходят 20 человек. По словам прокурора, они действовали «с полным пренебрежением к Конституции».
Как отмечается в материалах дела, поводом для преследования стало голосование в парламенте Каталонии о независимости региона.
Теперь прокурор требует от каталонских лидеров немедленно явиться в следственные органы, либо они окажутся под арестом.
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