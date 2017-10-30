Переговоры о покупке российского Forbes начали представители ИД Родионова

Бизнесмен Сергей Родионов и медиаменеджер Владимир Помукчинский предложили Александру Федотову начать переговоры о покупке у него издательского дома (ИД) ACMG. Об этом пишут «Ведомости».

Помукчинский сообщил изданию, что предложение начать переговоры направлено DHL, представителям и адвокатам Федотова. Сделать официальное предложение пока невозможно по многим причинам, в том числе, из-за финансового положения ИД. Представители холдинга от комментариев отказались.

ИД ACMG основан Федотовым в 2008 году, он выпускает журналы Forbes, Numero, L’Officiel, Geo, SNC, OK!, «Gala биография».

Родионов работал зампредом ЦБ, владел банком «Славянский» и учредил Издательский дом Родионова. Сейчас он проживает в Люксембурге и из-за закона об иностранных владельцах СМИ передал свою долю Можайскому полиграфическому комбинату. Родионов отметил, что, если сделка состоится, то он вновь передаст свою долю партнеру, и объединять медиахолдинги он не собирается.

25 октября сообщалось, что переговоры о покупке российской версии журнала Forbes ведет совладелец крупного производителя стройматериалов «Технониколь» Игорь Рыбаков.