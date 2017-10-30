В Мурманской области ребенок нашел на улице боеприпасы

В городе Североморск, который считается главной базой Северного фота РФ, ребенок нашел на улице авиационные боеприпасы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления Росгвардии по Мурманской области.

Об опасной находке сообщил отец мальчика после того, как тот принес боеприпасы домой. По его словам, сын принес с прогулки «предметы цилиндрической формы, похожие на шашки или ракетницы».

После обследования находки взрывотехниками ОМОНа и Росгвардии выяснилось, что ребенок нашел четыре авиационных тепловых отстрела, содержащих пороховой заряд.

Теперь находку предстоит изучить специалистам экспертно-криминалистического центра.