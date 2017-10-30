Штаб Собчак рассмотрел три варианта выдвижения

Штаб телеведущей Ксении Собчак изучает возможность выдвижения от Партии народной свободы (ПАРНАС), «Гражданской инициативы» или самодвижение, пишет РБК со ссылкой на собственный источник.

Политтехнолог Алексей Ситников сообщил изданию, что ПАРНАС был бы идеальным вариантом, но пока предложений от партии, одним из лидеров которой был Борис Немцов, не поступало.

Лидер «Гражданской инициативы» Андрей Нечаев признал, что уже обсуждал со штабом Собчак возможность ее выдвижения, но никаких конкретных предложений сделано не было.

Алексей Ситников предположил «95%, что будет самовыдвижение», и это пока самый рабочий вариант.

Ранее стало известно, что Ксения Собчак возглавила антирейтинг доверия «Левада-центра».

Позже о своей готовности проголосовать за телеведущую на выборах президента РФ в 2018 году сообщили 9% опрошенных россиян.