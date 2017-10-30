Путин открыл в Москве «Стену скорби»

Российский лидер Владимир Путин принял участие в церемонии открытия нового московского мемориала – «Стены скорби», воздвигнутой в память о жертвах политических репрессий, передает пресс-служба Кремля.

Памятник установлен на пересечении Садового кольца и проспекта Академика Сахарова. Поручение его возвести отдал сам Путин два года назад, хотя идея зародилась годом ранее. Автором проекта монумента стал скульптор Георгий Франгулян.

Открывая мемориал, президент РФ отметил, что репрессии невозможно оправдать «никакими высшими так называемыми благами народа», сообщает ТАСС.

«Каждому могли быть предъявлены надуманные и абсолютно абсурдные обвинения, миллионы людей объявлялись врагами народа, были расстреляны или покалечены, прошли через муки тюрем или лагерей и ссылок», — обратился президент к присутствовавшим.

По словам главы государства, репрессии стали «трагедией для всего народа» и «жестоким ударом» по национальной культуре, причем их последствия ощущаются в России до сих пор.

Ранее – около года назад – Путин отмечал, что отсутствие памятника жертвам репрессий в Москве представляется ему странным, и вопрос с их увековечиванием необходимо решить.