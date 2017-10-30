СМИ узнали о сокращении российского присутствия в Сирии

Военно-дипломатические источники предупредили о том, что в ближайшее время российская военная группировка в Сирии может быть сокращена, пишет «Коммерсантъ».

На данный момент сирийские правительственные войска смогли взять под контроль порядка 95% территории страны, поэтому для окончательного разгрома боевиков им не нужна поддержка РФ в прежнем масштабе.

«Если план реализуется, в Сирии останется контингент, необходимый для охраны объектов в Хмеймиме и Тартусе, подразделения военной полиции и военные советники», – пояснили источники «Коммерсанта».

По их словам, в прежнем объеме в Сирии останутся также системы ПВО, которые «прикрывают» российские объекты, а вот смешанная группа ВКС вполне может быть сокращена.

Кроме того, утверждают источники, планируется «частичное сокращение техники из состава смешанной авиагруппы на базе Хмеймим (провинция Латакия) и отправка части воинского контингента (в том числе инженерного и технического персонала) из республики в места постоянной службы» – однако по этому последнему пункту окончательное решение пока якобы не принято.

На просьбу прокомментировать информацию о сокращении группировки пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что «подобные решения не анонсируются».

В Министерстве обороны новость опровергли, заявив, что никаких планов по сокращению российского военного присутствия в Сирии нет.