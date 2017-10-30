Минобрнауки научит школьников бороться с троллингом

30 октября на Едином уроке школьникам расскажут о безопасном поведении в сети, о том, как правильно оценивать достоверность информации, и о троллинге в соцсетях. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

«Школьники узнают, как защитить свои персональные данные, совершать безопасные покупки в интернет-магазинах, научатся анализировать правдивость и достоверность информации в интернете и многое другое», — говорится в сообщении.

На Едином уроке, организованном Временной комиссией Совета Федерации по развитию информационного общества, особое внимание будет уделено кибербуллингу (массовому троллингу). Школьникам также расскажут о самых актуальных киберугрозах.