Источник в Совфеде рассказал о создании поста для Турчака

В Совете Федерации может появиться должность шестого вице-спикера, которую займет недавно ушедший в отставку с поста губернатора Псковской области Анатолий Турчак, передает РИА Новости со ссылкой на свой источник в аппарате верхней палаты российского парламента.

«Все нынешние вице-спикеры останутся на своих местах. Для Турчака будет создано кресло еще одного вице-спикера», – пояснил он, добавив, что перемены произойдут уже совсем скоро – 8 ноября, когда экс-губернатор впервые будет присутствовать на заседании СФ в качестве сенатора.

Ранее агентство публиковало «инсайдерскую информацию» от другого источника, который утверждал, что Турчака делегируют сенатором от Псковской области, после чего он может стать вице-спикером Совфеда.

Напомним, фактически сразу после отставки Турчак был назначен секретарем госсовета «Единой России». Его место во главе Псковской области занял 42-летний Михаил Ведерников, который до этого занимал пост заместителя полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.