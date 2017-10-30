США предупредили Россию о начале ежегодных стратегических учений

Официальный представитель Стратегического командования (STRATCOM) США Брайан Магуир сообщил РИА Новости о начале ежегодного учения стратегических ядерных сил «Глобальный гром» (Global Thunder).

Он подчеркнул, что США заранее предупредили Россию о начале учений.

«Согласно положениям (договора) СНВ-3, США и Россия обязаны уведомлять друг друга о крупных ядерных учениях, поэтому Россия была уведомлена об этом учении заранее», — сказал Магуир.

Он рассказал, что в ходе учений будут отработаны «различные стратегические угрозы для нашей страны и задействованы все возможности STRATCOM». В командно-штабных и полевых маневрах примут участие подразделения Минобороны США. В ходе учений будет отработано взаимодействие космических сил, систем наблюдения и разведки, именно в условиях ядерной готовности.