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30 октября 2017, 07:16
Мемория

Мемория. Мишка Япончик

Могила Мишки Япончика
Могила Мишки Япончика

30 октября 1891 года родился Мишка Япончик, знаменитый одесский «король воров», командир Красной армии, прототип героев И. Бабеля.

Личное дело

Мишка Япончик (наст. имя Мойше-Яков Вольфович Винницкий, 1891—1919) родился в многодетной семье фургонщика в селе Голта Херсонской губернии (ныне — Первомайск Николаевской области Украины). Когда Мише было четыре года, семья переехала в пригород Одессы, на Молдаванку. Вскоре отец скончался. С десяти лет мальчика отдали в ученики в матрасную мастерскую Фарбера. Учился в еврейской школе при синагоге. После школы поступил электриком на одесский авиастроительный завод.

Во время еврейских погромов в октябре 1905 года состоял в Еврейской самообороне, защищавшей Молдаванку от черносотенцев. Вскоре присоединился к отряду анархистов-коммунистов «Молодая воля», в который входили юноший 15-19 лет. Помимо обороны еврейских кварталов отряд также совершал налеты на магазины, склады и квартиры с целью наживы.

В конце 1907 года «Молодая воля» была разгромлена, а Мишка арестован. За убийство полицмейстера Михайловского участка осужден на смертную казнь, которая была заменена 12 годами каторги. В заключении познакомился с революционером Григорием Котовским.

В марте 1917 года был реабилитирован как «политический» анархист, вернулся в Одессу, где организовал большую банду налетчиков, действовавшую под именем Еврейской революционной дружины самообороны. Осенью 1917 года банда Япончика совершила несколько дерзких налетов на магазины и игорный клуб. Япончик наладил контакты и с одесским анархистским движением, за что его банду прозвали «анархисты-обдиралисты». В декабре 1917 года анархисты и бандиты захватили публичный дом Айзенберга и устроили в нем собственный штаб. Молдаванка была объявлена «Молдаванской республикой». Мишка написал манифест о ее независимости.

 
Мишка Япончик

В январе 1918 года боевики Япончика участвовали в уличных боях вместе с большевиками, анархистами и левыми эсерами. В том же году он совершил ряд ограблений, значительно усилив свое влияние в городе. В конце 1918 года атаковал Одесскую тюрьму, устроив побег 700 заключенных-уголовников. Охрана тюрьмы была растерзана, начальник сожжен.

В начале 1919 года активно сотрудничал с большевистским подпольем. Помогал выкупать большевиков из тюрем, поставлял им оружие, убивал белых офицеров. В апреле 1919 года уголовная армия Япончика помогла красным овладеть городом.

Япончик был назначен командиром полка, попал в плен, быстро бежал из него, стал командиром советского бронепоезда, направленного на подавление восстания атамана Григорьева.

В июне 1919 года предложил организовать отряд из числа своих сторонников для «защиты революции». Бойцов набралось на стрелковый полк, прикомандированный к 3-й Украинской Красной армии. Еще до отправки на фронт началось дезертирство бойцов-уголовников: из 2202 человек до фронта доехали лишь 704. В ходе боев с петлюровцами бойцы Япончика побросали оружие и покинули поле боя.

Бывший помощник командира 45-й дивизии Коренблит писал: «Возникла опасность образования в тылу 45-й дивизии бандитской шайки. Надо было изолировать от "храброго воинства" Мишку Япончика. Якир решил выдать Япончику бумагу о том, что полк направляется в штаб армии для получения нового назначения, а в пути Япончика арестовать, батальоны разоружить. Я подготовил необходимые бумаги, выдал их Япончику и добавил, что для поездки ему предоставляется отдельный вагон».

По пути состав был остановлен на станции Вознесенск отрядом большевиков. По одной из версий, Япончик был застрелен на перроне при попытке сопротивления.

 

Чем знаменит

Проживший всего 28 лет Мишка Япончик — самый известный одесский налетчик, мифы о котором ходили еще при его жизни. Простые люди нередко считали его Робин Гудом. Ходит легенда, что одесский Робин Гуд запрещал своим головорезам убивать людей — однако при нападении на представителей власти уголовники не чурались убийств. Гражданская война и вовсе узаконила любые зверства.

 

О чем надо знать

По одной из версий, был прозван Япончиком за узкий разрез глаз, по другой, прозвище связано с историей, рассказанной Мишкой одесским ворам. Согласно легенде, воры в японском Нагасаки договорились о единых правилах своего поведения и никогда их не нарушали. Япончик предложил и одесситам поступить также.

 

Прямая речь:

«Небольшого роста, коренастый, быстрые движения, раскосые глаза — это Мишка Япончик. Япончик — за раскосые глаза…

У Бабеля он — Беня Крик, налетчик и романтик.

У Япончика недурные организаторские способности. Это и сделало его королем уголовного мира в одесском масштабе. Смелый, предприимчивый, он сумел прибрать к рукам всю одесскую блатную шпану. В американских условиях он, несомненно, сделал бы большую карьеру и мог бы крепко наступить на мозоль даже Аль Капоне...

У него смелая армия хорошо вооруженных уркаганов. Мокрые дела он не признает. При виде крови бледнеет. Был случай, когда один из его подданных укусил его за палец. Мишка орал как зарезанный. Белогвардейцев он не любит…» — Леонид Утесов о Япончике.

«Я лично всей душой буду рад, когда кто-нибудь из рабочих и крестьян, отзовется и скажет, что мною был обижен. Заранее знаю, что такого человека не найдется. Что касается буржуазии, то если мною предпринимались активные действия против нея, то этого, я думаю, никто из рабочих и крестьян не поставит мне в вину. Потому что буржуазия, привыкшая грабить бедняков, сделала меня грабителем ея, но именем такого грабителя я горжусь, и покуда моя голова на плечах, для капиталистов и врагов народа буду всегда грозой». — Из открытого письма Япончика в мае 1919 года.

 

7 фактов о Мишке Япончике

  • При рождении получил двойное имя Мойше-Яков, отчего иногда встречается наименование Моисей Яковлевич.
  • В 1926 году вышла киноповесть Исаака Бабеля «Беня Крик», где были воссозданы отдельные эпизоды из жизни Япончика. В следующем году на Одесской кинофабрике был снят одноименный фильм.
  • Будущий автор повести «Зеленый фургон» Александр Козачинский, пытаясь подражать Япончику, стал в начале 1920-х одесским налетчиком. В 1922 году был приговорен к смертной казни. После амнистии в 1925 году стал писателем и журналистом.
  • Одним из командиров в полку Япончика был будущий убийца Котовского, содержатель публичного дома Мейер Зайдер.
  • Япончик был прообразом Семэна в некоторых блатных песнях «одесского» цикла Александра Розенбаума.
  • Три брата Япончика погибли во время Великой Отечественной войны. Еще один из братьев — Юдий Вольфович — прожил долгую жизнь. Он сражался в Великую Отечественную, а в 1970-е годы эмигрировал в США. Дочь Япончика до 1990 года жила в Баку.
  • В 2011 году был снят телесериал «Жизнь и приключения Мишки Япончика».

 

Материалы о Мишке Япончике:

Статья о Мишке Япончике в Википедии

Одесский Робин Гуд — Миша Япончик

Биография в книге «100 знаменитых анархистов и революционеров»

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Мемория. Мишка Япончик
Могила Мишки Япончика
30 октября 1891 года родился Мишка Япончик, знаменитый одесский «король воров», командир Красной армии, прототип героев И. Бабеля.
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