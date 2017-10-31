В Москве за мошенничество арестован экс-глава «Нафтогаза Украины»

Таганский суд Москвы арестовал бывшего главу «Нафтогаза Украины» Игоря Бакая. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Там уточнили, что мера пресечения была избрана еще 27 октября.

Бакай проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее сегодня издание ТСН сообщило о том, что в Москве были задержаны Бакай, а также его бухгалтер и помощник Константин.

По данным источников издания, на Бакая поступило 10 заявлений от тех, кто одолжил ему деньги, в том числе от российского миллиардера Алишера Усманова, который якобы требует возврата 9 млн долларов.

По данным источников, в последнее время Бакай жил в ОАЭ и Москве и постоянно занимал деньги у знакомых.