Ассанж объяснил отказ от обращения за убежищем в России

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж рассказал российскому журналисту Владимиру Познеру почему выбрал для политического убежища посольство Эквадора, а не России.

Ассанж признал, что рекомендовал Эварду Сноудену обратиться за защитой к российским властям и сам обдумывал такую возможность.

«Я обдумывал много идей, но решил обратиться в посольство страны, которая не является политическим оппонентом США», — сказал он. Джулиан Ассанж пояснил, что его пребывание в России могло быть использовано западной прессой.

Основатель WikiLeaks в интервью также категорически опроверг возможность сотрудничества с Москвой в ходе разоблачительных публикаций об экс-кандидате в президенты США Хиллари Клинтон. Ассанж обвинил ее в убийстве ради карьеры тысяч людей на Ближнем Востоке. Недовольство Клинтон публикациями он объяснил тем, что расследование ФБР по поводу ее переписки началось в разгар предвыборной кампании. Сама экс-кандидат не раз называла этот факт причиной ее поражения на выборах.

Позднее Ассанж в Twitter написал, что тысячи писем Хиллари Клинтон были получены не с помощью хакеров, а от Госдепартамента США в соответствии с законом о свободе информации от 3 марта 2016 года.

The 'thousands of Clinton emails' WikiLeaks published were not hacked but obtained from the U.S. State Department via the Freedom of Information Act ion 3 March 2016. https://t.co/RwcCuhokmN (the '2017' reference later in the document is a typo) #Papadopoulos pic.twitter.com/MEdrXY6uJz