У берегов Шпицбергена обнаружили тело одного из членов экипажа Ми-8

Губернатор Шпицбергена Кьерстин Аскхольт объявила об обнаружении тела одного из членов экипажа российского вертолета Ми-8, который потерпел крушение 26 октября. Об этом сообщает ТАСС.

«Один из погибших в результате аварии был найден в понедельник во второй половине дня. Тело обнаружено подводным аппаратом на дне моря в 130 метрах от места затопления вертолета», — сказала Аскхольт.

Она уточнила, что в ближайшее время будут проведены работы по поднятию тела на поверхность.

26 октября вертолет авиакомпании «Конверс Авиа» вылетел из поселка Пирамида в Баренцбург. На его борту находились пятеро членов экипажа и трое представителей НИИ Арктики и Антарктики. Через некоторое время стало известно, что вертолет упал в Северный Ледовитый океан.

Вероятной причиной крушения эксперты назвали некорректные действия экипажа вертолета, столкнувшегося с соматофавической иллюзией, вызвавшей потерю ориентации в пространстве.

30 октября премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг выразила соболезнования премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, так как надежды найти выживших после катастрофы россиян уже не осталось.