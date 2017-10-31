В «Инвитро» отвергли обвинения в вывозе биоматериала россиян за рубеж

Директор по маркетингу и корпоративным коммуникациям компании «Инвитро» Антон Буланов заявил в комментарии радиостанции «Коммерсантъ FM», что речи о вывозе каких-либо биоматериалов россиян за рубеж даже технически идти не может.

Ранее депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко заявил, что деятельность иностранных лабораторий необходимо взять под особый контроль, поскольку они имеют возможность не только исследовать биологические материалы россиян, но и вывозить их за рубеж. С таким заявлением Онищенко выступил после того, как президент РФ Владимир Путин рассказал о сборе биоматериала россиян, который целенаправленно ведут иностранные структуры.

Представитель «Инвитро» Буланов отметил: «Все персональные данные клиентов абсолютно надежно защищены. Они находятся на серверах, которые находятся в пределах Российской Федерации, и, естественно, никогда никаким третьим сторонам не передаются».

По словам Буланова, после того, как биоматериал использован, он утилизируется в тех же лабораторных комплексах на территории России, в которых проводится его обработка и исследование.

«Клинические исследования, которые упомянуты, это исследования, которые проводятся в интересах фармацевтических компаний для того, чтобы подтвердить то или иное действие лекарственного препарата, делаются лабораторные анализы до того, как применяется лекарственный препарат, и после. Там существуют очень разные задачи, поэтому это люди с определенной симптоматикой или по определенным признакам, а фармацевтические компании – российские и зарубежные, но это все равно все проходит на территории Российской Федерации. Ни о каком вывозе биоматериала просто технически речи не может быть», – резюмировал представитель «Инвитро».

Компания «Инвитро» оказывает услуги медицинской диагностики, при этом одним из основных направлений работы является проведение лабораторных анализов.