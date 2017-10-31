Источники сообщили о гибели 200 человек на ядерном полигоне в КНДР

При обрушении тоннеля на ядерном полигоне Пунгери в Северной Корее погибли около 100 человек. Еще столько же людей могли погибнуть во время спасательной операции, когда произошел новый обвал, сообщает японский телеканал TV Asahi со ссылкой на источники в КНДР.

По их данным, первое обрушение произошло 10 октября. Считается, что грунт был ослаблен из-за шестого ядерного испытания, проведенного 3 сентября, отмечает телеканал.

Южнокорейское метеорологическое агентство сообщило, что существует опасность утечки радиации из-за аварии.