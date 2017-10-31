31 октября 2017, 14:25
Источники сообщили о гибели 200 человек на ядерном полигоне в КНДР
При обрушении тоннеля на ядерном полигоне Пунгери в Северной Корее погибли около 100 человек. Еще столько же людей могли погибнуть во время спасательной операции, когда произошел новый обвал, сообщает японский телеканал TV Asahi со ссылкой на источники в КНДР.
По их данным, первое обрушение произошло 10 октября. Считается, что грунт был ослаблен из-за шестого ядерного испытания, проведенного 3 сентября, отмечает телеканал.
Южнокорейское метеорологическое агентство сообщило, что существует опасность утечки радиации из-за аварии.
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