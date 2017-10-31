В штабе Собчак опровергли слухи о расколе после ухода Ситникова

Официальный представитель Собчак Ксения Чудинова отвергла существования раскола в штабе телеведущей Ксении Собчак после ухода из команды политтехнолога Алексея Ситникова. Об этом пишет РИА Новости.

«Я могу только подтвердить, что Алексей Ситников и его команда вышли в полном составе из проекта. Не вижу никакого раскола, у нас вообще довольно дружный, хороший коллектив и все идут в одну сторону, все отлично. Поэтому раскола я не вижу», — отметила Чудинова, не назвав причину ухода Ситникова

Ранее 31 октября СМИ сообщили об уходе из штаба Собчак команды политтехнолога Ситникова в полном составе. Он руководил «оффлайн-направлениями»: организация работа штабов на местах, взаимодействие с волонтерами, организация сбора подписей.

В последнем заявлении, сделанном в качестве представителя телеведущей, Ситников сообщил, что предложение о выдвижении от ПАРНАСа было бы идеальным шагом для Ксении Собчак, однако оно от партии не поступало.