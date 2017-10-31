КС Испании отменил декларацию о провозглашении независимости Каталонии

Конституционный суд Испании приостановил решение парламента Каталонии о провозглашении независимости региона. Об этом сообщает 20minutos.es.

27 октября парламент Каталонии проголосовал за выход из состава Испании. Это произошло через несколько часов после того как сенат Испании поддержал правительство королевства и ввел прямое управление в Каталонии.

Теперь, согласно испанской Конституции, КС должен в течение пяти месяцев вынести решение о законности или незаконности провозглашения независимости.

Кроме этого сегодня Верховный суд Испании назначил слушания по заявлению Генпрокуратуры против отстраненных членов правительства Каталонии.

Их обвиняют в мятеже и растрате госсредств.