31 октября 2017, 16:09
Россия поднялась в рейтинге Doing Business
Россия поднялась на пять позиций в ежегодном рейтинге Doing Business, который оценивает условия ведения бизнеса в по всему миру. Об этом на совещании у президента Владимира Путина завил министр экономического развития Максим Орешкин, передает пресс-служба Кремля.
По его словам, в новом рейтинге, который будет опубликован сегодня, Россия заняла 35 место.
Годом ранее страна занимала 40-ю строчку рейтинга.
Рейтинг Doing Business составляет Всемирный банк.
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