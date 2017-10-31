Россия поднялась в рейтинге Doing Business

Россия поднялась на пять позиций в ежегодном рейтинге Doing Business, который оценивает условия ведения бизнеса в по всему миру. Об этом на совещании у президента Владимира Путина завил министр экономического развития Максим Орешкин, передает пресс-служба Кремля.

По его словам, в новом рейтинге, который будет опубликован сегодня, Россия заняла 35 место.

Годом ранее страна занимала 40-ю строчку рейтинга.

Рейтинг Doing Business составляет Всемирный банк.