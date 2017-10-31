Путин пообещал помочь регионам погасить долги до конца года

Президент РФ Владимир Путин анонсировал получение регионами до конца года целевых кредитов для погашения задолженности перед коммерческими банками. Об этом пишут «Ведомости».

Глава Минфина Антон Силуанов подсчитал, что помощь обойдется государству в 60 млрд рублей.

На совещании кабмина Путин заявил, что регионы не могут развиваться, так как их рыночный долг очень велик и составляет почти половину общей задолженности. Он попросил Минфин помочь таким регионам.

Российский президент подчеркнул, что в ближайшие три года поблажек от федерального центра больше не будет.

«Сейчас не будем говорить о причинах, которые лежат в основе этой ситуации, мы многократно уже об этом говорили», — констатировал Путин.

2 октября Минфин объявил о разработке комплексного плана по снижению долгов регионов перед банками. Помимо проведения реструктуризации долгов было предложено выплатить 74 млрд рублей в качестве финансовой помощи тем, кого взять займ вынудили обстоятельства, и улучшить доступ к дешевым кредитам.

В конце октября Удмуртия, Карелия и Хакасия попросили помощи у Москвы из-за дефицита бюджета. По итогам 2017 года из 24,7 млрд рублей из долга Хакассии 70% приходится на долги коммерческим банкам.