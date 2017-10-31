В ДНР и ЛНР опровергли возможность ввода миротворцев без своего согласия

Полпреды самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в контактной группе по Украине Денис Пушилин и Владислав Дейнего заявили, что ввода войск ООН без согласия ДНР и ЛНР не будет. Об этом сообщается на сайте Народного совета ДНР.

Ранее 30 октября спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что ДНР и ЛНР не будут принимать участие в процессе ввода миротворцев на их территорию.

Пушилин и Дейнего предположили, что Волкер не успел ознакомиться с подлинникам минских соглашений, под которыми стоят подписи глав Народных Республик Александра Захарченко и Игоря Плотницкого. Лидеры самопровозглашенных республик участвовали в переговорах по мирному соглашению как равноправные партнеры по приглашению стран «нормандской четверки», подчеркнули полпреды.

«Наше согласие можно получить путем переговоров в Контактной группе, где мы полноправно представлены. Если мистер Волкер хочет избежать провала своей миссии, он может обратиться в Контактную группу. Мы рассмотрим его предложения и подумаем, насколько его идеи соответствуют интересам ДНР и ЛНР», — отметили полпреды республик.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на брифинге с членами Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) отметил что заявление Волкера прямо противоречит тому, что делает «нормандская четверка». Об этом сообщает РИА Новости.

«Еще одно примечательное замечание сделал господин Волкер, он сказал, что это дело Европы, Украины и России — Донбасс не имеет никакого отношения ни к каким переговорам, его близко подпускать нельзя. Если это в Берлине считают адекватной картиной того, что должно происходить, я сожалею об этом», — заявил Лавров.