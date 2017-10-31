Российскую политическую рекламу в Facebook посмотрели 126 млн американцев

В 2015-2017 годах связанные с Россией пользователи разместили в Facebook политическую рекламу, аудиторией которой стали не менее 126 млн человек или 40% населения страны. Об этом агентство Reuters узнало из документов, которые соцсеть предоставила конгрессу.

Всего речь идет о примерно 80 тысячах рекламных объявлений, публиковавшихся с июня 2015 года по август 2017 года на 120 страницах в Facebook.

По данным соцсети, реклама разрабатывалась и продвигалась российским «Агентством интернет-исследований», которое фигурировало в ряде журналистских расследований как фабрика интернет-троллей.

Также в конгресс поступили данные о российской политической рекламе в Google, Instagram и Twitter.

С весны 2017 года в США проводится расследование о возможном вмешательстве России в выборы президента страны. Расследование ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.