Ракета Falcon 9 загорелась после возвращения на землю

Ракета Falcon 9 американской компании Space X загорелась при возвращении на платформу в Атлантическом океане, пишет The Verge.

Falcon 9 — многоразовая ракета-носитель. В этот раз она вывела на геостационарную орбиту спутник Koreasat-5A, говорится в твиттере компании.

О каких-либо неполадках при возвращении ракеты Space X сообщала. Однако кадры с возгоранием демонстрировались по время прямой трансляции приземления на платформу.