31 октября 2017, 20:45
Осужденный экс-глава Российского авторского общества решил продать замок
Бывший глава Российского авторского общества (РАО) Сергей Федотов, осужденный в июне по делу о мошенничестве, продает свой замок в Шотландии. Объявление появилось на сайте агентства по продаже недвижимости.
Федотов приобрел особняк XVI века в 2015 году, предположительно, отдав за него около 1 млн фунтов.
Имение оценивается примерно в 950 тысяч фунтов (1,25 млн долларов).
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