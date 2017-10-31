Осужденный экс-глава Российского авторского общества решил продать замок

Бывший глава Российского авторского общества (РАО) Сергей Федотов, осужденный в июне по делу о мошенничестве, продает свой замок в Шотландии. Объявление появилось на сайте агентства по продаже недвижимости.

Федотов приобрел особняк XVI века в 2015 году, предположительно, отдав за него около 1 млн фунтов.

Имение оценивается примерно в 950 тысяч фунтов (1,25 млн долларов).