Журналисты узнали о планах Пригожина купить «Фонтанку» и «Деловой Петербург»

Бизнесмен Евгений Пригожин, к которому, по данным СМИ, имеет отношение «Агентство интернет-исследований» в Петербурге («фабрика троллей»), а также частная военная компания Вагнера, решил купить издания «Фонтанка» и «Деловой Петербург». Об этом пишет «Новая газета Санкт Петербург» со ссылкой на источники.

По данным издания, предложение продать «Фонтанку» и «Деловой Петербург» было сделано Пригожину «на уровне чиновников администрации президента» людям, «документально» не имеющим к изданию отношения, «но весомым в принятии решений».

По данным «Новой», почти единоличным владельцем «Делового Петербурга» является его главный редактор Максим Васюков. Однако у издания есть долги.

«Фонтанкой», как пишет газета, владеют ее основатели и руководители — главред Александр Горшков, а также Андрей Константинов, Евгений Вышенков и Андрей Потапенко. Им принадлежит 51% акций. Остальное, по словам Горшкова, в собственности «дружественного АО». По данным «Новой», этим АО может быть Fort Group Максима Левченко и Бориса Пайкина — якобы с ними и велись переговоры о продаже.