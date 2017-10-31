Сооснователь Mail.Ru Group продаст больше половины своей доли

Один из основателей Mail.Ru Group Дмитрий Гришин продаст больше половины своей доли в компании – принадлежащая Гришину Denholma Limited намерена сбыть 4,7 млн международных депозитарных расписок (GDR) в соотношении одна расписка – одна обыкновенная акция, сообщает РБК со ссылкой на материалы компании.

Размещение с ускоренным формированием книги заявок для институциональных инвесторов проведет Goldman Sachs International.

После продажи 2,1% акций Mail.Ru Group у компании Гришина останется доля примерно в 1,1%.