31 октября 2017, 09:02
Сооснователь Mail.Ru Group продаст больше половины своей доли
Один из основателей Mail.Ru Group Дмитрий Гришин продаст больше половины своей доли в компании – принадлежащая Гришину Denholma Limited намерена сбыть 4,7 млн международных депозитарных расписок (GDR) в соотношении одна расписка – одна обыкновенная акция, сообщает РБК со ссылкой на материалы компании.
Размещение с ускоренным формированием книги заявок для институциональных инвесторов проведет Goldman Sachs International.
После продажи 2,1% акций Mail.Ru Group у компании Гришина останется доля примерно в 1,1%.
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