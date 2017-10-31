31 октября 2017, 17:16
Гуцериев покинет совет директоров Бинбанка
Бинбанк проведет внеочередное собрание акционеров 27 декабря, говорится на портале раскрытия корпоративной информации.
Повестка дня состоит из трех пунктов:
1) О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров банка.
2) О количественном составе совета директоров.
3) Об избрании членов совета директоров.
По данным источника РБК в Бинбанке, из состава совета директоров выйдет совладелец и основатель банка Михаил Гуцериев, а также его брат Саит-Салам Гуцериев, сын Саид Гуцериев и бывший владелец МДМ Банка Сергей Попов.
На сайте Бинбанка в разделе «Совет директоров» этих лиц уже нет.
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