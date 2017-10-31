Гуцериев покинет совет директоров Бинбанка

Бинбанк проведет внеочередное собрание акционеров 27 декабря, говорится на портале раскрытия корпоративной информации.

Повестка дня состоит из трех пунктов:

1) О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров банка.

2) О количественном составе совета директоров.

3) Об избрании членов совета директоров.

По данным источника РБК в Бинбанке, из состава совета директоров выйдет совладелец и основатель банка Михаил Гуцериев, а также его брат Саит-Салам Гуцериев, сын Саид Гуцериев и бывший владелец МДМ Банка Сергей Попов.

На сайте Бинбанка в разделе «Совет директоров» этих лиц уже нет.