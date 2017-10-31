Тимченко отверг участие сборной РФ по хоккею в ОИ-2018 под нейтральным флагом

Председатель совета директоров КХЛ, вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Геннадий Тимченко заявил, что в случае дисквалификации сборная России по хоккею не сможет выступать на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане под нейтральным флагом. Об этом он рассказал «Р-Спорту».

«Вообще, руководитель страны уже внятно сказал, как мы относимся к возможному решению о допуске России до участия в Олимпиаде под каким-то непонятным флагом. Пока еще ничего не ясно, идут разборы полетов, и мы ждем конца ноября, когда все должно стать понятно. Конечно, надеюсь, что здравый смысл восторжествует», — заявил он.

Решение о допуске России к участию в Олимпиаде 2018 года будет принято на заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) в начале декабря.

19 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что участие под нейтральным флагом или полный недопуск будут «унижением для страны».