В России к 2026 году создадут новый военно-транспортный самолет

Руководитель программы ПАО «Ил» Игорь Бевзюк рассказал ТАСС о новом среднем военно-транспортном самолете (СВТС) который будет создан для Минобороны РФ к 2026 году.

Игорь Бевзюк сообщил, что идея создания подобного проекта появилась еще в конце ХХ века, но он был на время отложен. Изначально предлагалось создать новый самолет на основе Ан-70, но его история оказалась тупиковой. Позднее ОКБ Ильюшина с Минобороны и Минпромторгом разработали проект тактико-технического задания. В настоящее время идет процесс его согласования.

Рабочее название проекта – Ил-276, эскизное проектирование самолета начнется уже в декабре 2017 года.

Первый вылет запланирован на первый квартал 2023 года. Завершены работы будут ориентировочно в 2025 году. Тогда же начнется поставка нового самолета в войска.