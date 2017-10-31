Близнецы смогли взломать Face ID на iPhone X

Новый смартфон iPhone X от Apple может быть разблокирован без согласия владельца — если лицо к экрану поднесет его близнец. В этом убедилось издание Mashable.

Для эксперимента были приглашены несколько пар близнецов в одинаковой одежде. Технология распознавания лиц Face ID не смогла их различить.

При этом в компании Apple ранее предупреждали, что функция распознавания лица владельца не будет работать корректно в случае с близнецами и детьми моложе 14 лет.