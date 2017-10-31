В США опубликуют все документы об убийстве Кеннеди

Федеральное бюро расследований (ФБР) оповестило о разрешении на публикацию ранее отложенных документов из секретного досье об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди.

Оставшиеся материалы обнародуют в ближайшие две недели. Ведомство уточнило, что в некоторых документах будут скрыты данные информаторов бюро и людей, чья жизнь может оказаться в опасности из-за раскрытия их личностей.

Обнародовать все данные по делу об убийстве Кеннеди решил президент США Дональд Трамп 27 октября. Он заявил, что намерен покончить с теориями заговора. Ранее по просьбе исполнительных органов Трамп решил не публиковать часть бумаг из соображений национальной безопасности США.

Вслед за этим организация WikiLeaks предложила 100 тысяч долларов за предоставление материалов из отложенных документов по убийству Кеннеди, если в них есть сведения о «нарушении закона, неэффективности, административной ошибке».