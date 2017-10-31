Глава МИД Украины анонсировал введение биометрического визового режима с Россией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предположил помимо биометрического контроля возможность ведения визового режима с Россией. Об этом сообщает RT.

«Дополнительный контроль за передвижением граждан России и за всем тем, что тут делают российские спецслужбы, нам очень нужен. На это и направлено то, что будет внедрено с 1 января: и биометрические данные, и заявки на поездки», — сказал Климкин.

Он отметил, что, так как обычный режим не работает, будет введен биометрический.

30 июня МИД Украины допустил введение полного запрета на въезд россиян. Директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев заявил, что это вполне возможно, если возникнет необходимость с точки зрения национальной безопасности.

23 августа СМИ сообщили, что власти Украины работают над постановлением о новом порядке въезда в страну для граждан России. Понадобится заполнить анкету с указанием профессии, места работы, точной цели поездки и населенных пунктов, которые россиянин планирует посетить.