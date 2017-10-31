31 октября 2017, 19:32
Руководители ВТБ пришли на вечеринку инвесторов в костюмах Сталина и Хрущева
Глава российского инвестбанка ВТБ Андрей Костин пришел на вечеринку для участников инвестиционного форума в образе Иосифа Сталина. Первый зампред ВТБ Юрий Соловьев предстал в образе Никиты Хрущева. Об этом изданию The Financial Times стало известно благодаря записи с мероприятия.
Отмечается, что вечеринка прошла на прошлой неделе. Участников приветствовал баннер: «Инвесторы мира, объединяйтесь!».
Издание пишет, что Костин является поклонником советского ретро: в лифте, который ведет к его кабинету, играют песни Красной армии, а на столе у него стоит копилка Das Kapital.
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