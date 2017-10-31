Руководители ВТБ пришли на вечеринку инвесторов в костюмах Сталина и Хрущева

Глава российского инвестбанка ВТБ Андрей Костин пришел на вечеринку для участников инвестиционного форума в образе Иосифа Сталина. Первый зампред ВТБ Юрий Соловьев предстал в образе Никиты Хрущева. Об этом изданию The Financial Times стало известно благодаря записи с мероприятия.

Отмечается, что вечеринка прошла на прошлой неделе. Участников приветствовал баннер: «Инвесторы мира, объединяйтесь!».

Издание пишет, что Костин является поклонником советского ретро: в лифте, который ведет к его кабинету, играют песни Красной армии, а на столе у него стоит копилка Das Kapital.