Правительство внесет в Думу законопроект о биологической безопасности

Правительство разрабатывает закон о биологической безопасности россиян, заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Его слова приводит «Интерфакс».

«Мы сегодня должны создать современное законодательство, это закон о биологической безопасности, закон о коллекциях микроорганизмов, который сейчас разрабатывается правительством и должен быть в декабре внесен в Госдуму», — заявил депутат в эфире программы «60 минут» телеканала «Россия 1».

На сайте телеканала этого выпуска пока нет. В Москве он, по-видимому, выйдет в эфир в 19 часов.

По словам Онищенко, нужно взять под контроль работу в России иностранных медицинских лабораторий.

«Сегодня у нас есть много лабораторий, которые проводят клинические исследования, иностранные лаборатории. Мы их допустили к самому сокровенному, сегодня во многих клиниках крупных городов нашей страны они проводят исследования, проводят качественно, но имеют возможность изучения этого материала и передачи данных за рубеж», — отметил парламентарий.

Накануне президент Владимир Путин рассказал, что некие иностранцы собирают в России биологический материал.

«Биологический материал собирается по всей стране, причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации», — заявил президент.

Позднее в Кремле заявили, что эти данные были получены от спецслужб.