В трех регионах России госадвокаты объявили о забастовке из-за долгов

Государственные адвокаты начали забастовку в Карелии и Челябинской области, в Свердловской области защитники решили не выходить на работу с 1 ноября. Как пишет «Коммерсантъ», поводом стала задолженность по оплате труда юристов со стороны МВД и судебного департамента.

Свердловская областная коллегия адвокатов сообщила о том, что ее членам должны около 22 млн рублей.

«На наше обращение начальник полиции ответил 19 сентября, что запросил на оплату адвокатам дополнительные средства у МВД России», — сообщили в коллегии.

Защитники в Челябинской области перестали выходить для работы по назначению еще в середине октября. К тому времени долг местного управления МВД перед ними составил 12 млн рублей.

В Карелии речь пока идет лишь об отказе принимать новые заявки от регионального МВД, которое задолжало 7 млн рублей.