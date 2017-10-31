При вылете из Антальи в Москву в самолет ударила молния

В самолет, вылетавший из турецкой Антальи в Москву, попала молния. Об этом РБК и «360» сообщили в пресс-службе аэропорта Домодедово.

Несмотря на происшествие, полет продолжили, борт успешно приземлился в Домодедово.

На вопрос, о какой авиакомпании идет речь, в пресс-службе аэропорта сообщили, что пока есть информация только о типе воздушного судна — А320.

В июле молния ударила в самолет, который направлялся из Стамбула в Москву. В тот раз происшествие также не помешало борту приземлиться в Шереметьево.